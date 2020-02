Carlos Zambrano ya tendría fecha para su debut y sería en la Copa Libertades

Boca Juniors ya se prepara para su debut en la Copa Libertadores que será el próximo 03 de marzo ante el equipo venezolano de Caracas y sería justo en ese duelo donde Carlos Zambrano haría su primera aparición con la 'Azul y oro'.

Según 'Fox Sport' el central peruano que se incorporó al club en el último mercado de fichajes tendría su debut con el equipo 'xeneize' en la primera fecha de la Copa, pues aunque está inscrito para el partido ante Colón por la penúltima fecha de la Superliga Argentina, es poco probables que tenga minutos.

Boca Juniors: ¿Porque Carlos Zambrano no debutaría ante Colón?

A dos fechas del cierre de la Superliga, Boca se encuentra peleando el título con su clásico rival, River Plate, pues un tropiezo del conjunto millonario que actualmente es el líder con 45 unidades significaría el campeonato para los 'Xeneizes'.

En este contexto, Miguel Ángel Russo, técnico del equipo 'Azul y oro' no quiere cometer el más mínimo error, por lo que prefiere mantener el último once que utilizó ante Godoy Cruz al que goleó por 3-0, siendo esa la principal razón para no alinear al 'León' que viene respondiendo muy bien en los entrenamientos.

Boca Juniors en la Copa Libertadores

Boca Juniors se encuentra en el grupo H acompañado de Libertad (Paraguay}, Caracas (Venezuela) e Independiente de Medellín (Colombia). El equipo argentino que pertenece a uno de los equipos más asequibles del torneo iniciará su participación de visita ante Caracas el 03 de marzo, luego en casa recibirá al 'Decáno' y el 18 de marzo de medirá ante el conjunto paraguayo.