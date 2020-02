DC United vs. Colorado EN VIVO vía ESPN Play: Con Edison Flores por el inicio de la MLS

ESPN Play EN VIVO DC United vs.Colorado Rapids ONLINE | TRANSMISIÓN GRATIS | STREAMING | Este sábado 29 de febrero se juega el partido por la primera jornada de la MLS. El duelo está pactado para la 13:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Audi Field y será transmitido EN DIRECTO por DAZN. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y vídeo de los goles por Libero.pe.

La MLS, vuelve a la acción para iniciar la temporada 2020 llena de caras nuevas, pues los equipos han aprovecho para reforzarse de la mejor manera como es el caso del DC United, que pagó alrededor de 5 millones de dólares por Edison Flores, convirtiéndolo en uno de los fichajes más caros de la historia del club.

El 'orejas' llegó al club de Washington con el cartel de estrella, luego de hacer una gran temporada con el Morelia donde destacó por sus buenas actuaciones y sus goles en los momentos más determinantes.

T-minus 3️⃣ days until we kick off our 2020 season! #DCU | #VamosUnited

Considerado uno de los jugadores más valiosos de la Liga MX, Flores iniciará un nuevo reto profesional este sábado 29 de febrero, cuando debute en la máxima división del fútbol estadounidense de la mano de DC United, equipo que en la temporada pasada quedó en el quinto lugar de su conferencia.

Colorado Rapids, por otro lado, logró el fichaje del meta Abraham Rodríguez una de las promesas de la MLS, pues a sus 17 años será parte de la primer equipo y haría su debut este sábado ante el United. El portero llega de hacer una gran temporada con el Colorado Springs, equipo que milita en la segunda división del fútbol estadounidense.

We’re kicking off the 25th @MLS season on Saturday.



⬇️ While you wait, take a little trip down memory lane.



#Rapids96 | #MLSisBack pic.twitter.com/qUrHHYmFj0