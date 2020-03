► Transmisión ESPN 2 EN VIVO GRATIS, Chelsea vs Liverpool PT 0-2 EN DIRECTO FA Cup

Ver ESPN 2 EN VIVO Chelsea vs Liverpool ONLINE DAZN | Este martes 3 de marzo se juega los octavos de final de la FA Cup. Este partido está pactado para las 14:45 p.m. (hora peruana) en el Stamford Bridge y será transmitido EN DIRECTO en todo el mundo. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.pe.

MINUTO x MINUTO | Chelsea vs Liverpool

Sigue todas las incidencias del partido entre Chelsea vs. Liverpool.

SEGUNDO TIEMPO

86' Giroud (Ch) vuelve asustar el arco de Adrián. Ganó un tiro de esquina.

¡Palo!

73' Giroud remató y se salvan los "reds".

66' ¡Lo que se perdió Pedro! Era el tercero.

¡GOOOL!

64' Barkley sacó el fierrazo y a cobrar (Ch).

60' Amarilla para Fabinho por falta sobre Mount (Ch).

55' Robertson (L) intenta desde fuera del área. Su remate no tuvo dirección al arco.

Se juega el segundo tiempo en Stamford Bridge.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

Final del primer tiempo Stamford Bridge.

42' Cambio: por lesión sale Kovačić, entra Mount (Ch).

33' Barkley (Ch) remató desde fuera del área tras un tiro de esquina.

30' ¡Otra vez Kepa!. Atajó remate de Mané (L).

25' Fierrazo de Kovačić (Ch) a las manos de Adrián.

20' Triple atajada de Kepa. Se salvan los "Blues".

17' Alonso (L) de tiro libre asustó el arco de Adrián.

¡GOOOL!

13' Willian remató y Adrián no pudo contener su disparó.

10' ¡Tapó Adrián! Willian (C) remató.

6' Se escapaba Pedro (C) pero Williams apareció para apagar el incendio.

2' ¡Lo que se falló Mané! Estaba sólo. Balón a las manos de Kepa (C)

Arrancó el partido en Stamford Bridge.

1' En breve iniciará el partido de la FA Cup.

Formaciones confirmadas Chelsea vs Liverpool

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Marcos Alonso, Gilmour, Mateo Kovacic, Barkley, Willian, Giroud y Pedro.

Suplentes: Willy Caballero, Tomori, James, Jorginho, Mount, Anjorin y Batshuayi.

Entrenador: Antonio Conte.

Liverpool: Adrian, Williams, Van Dijk, Gomez, Robertson, Fabinho, Lallana, Jones, Minamino Sadio Mané y Origi.

Suplentes: Lonergan, Milner, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Oxlade-Chamberlain, Matip y Chirivella.

Entrenador: Jürgen Klopp.

Chelsea vs Liverpool

Los 'Reds' vienen de caer 3-0 ante Watford, un equipo que pelea por su permanencia en la Premier League, en Vicarage Road. Una derrota que destruyó los sueños de Liverpool de alcanzar una temporada invencible.

Rostros preocupados, dudas que empiezan a rondar a puertas de una semana trascendental. Jürgen Klopp, estratega de Liverpool, evitó responder a los cuestionamientos y solo atinó a reintegrar su felicidad por el plantel y la calidad de jugadores que cuenta.

Pero el fútbol es un deporte generoso, que te da la oportunidad de levantarte cuando las cosas no salen a tu favor. Klopp asegura que Liverpool es uno de los mejores equipos (palabras que son respaldadas por los números de los reds en esta temporada) y ante Chelsea demostrarán que la derrota ya es cosa del pasado.

Por su parte, Chelsea no vive su mejor temporada. Los 'Blues' vienen deambulando por el camino de la incertidumbre. Perder de local ante Bayern Múnich por la Champions League fue un duro golpe, por esa razón la victoria ante Liverpool es muy importante. En las últimas 16 jornadas solo han sumado cinco victorias.

Números que reflejan la complicada temporada y la importancia que reza ganar la FA Cup. Se tiene previsto que Frank Lampard apueste por sus mejores jugadores para lograr la victoria y seguir respirando en la competencia.

Formaciones probables Chelsea vs Liverpool

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Tomori, Zouma; James, Jorginho, Barkley, Alonso; Willian, Batshuayi, Pedro.

Liverpool: Adrian; N Williams, Matip, Lovren, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Jones; Elliott, Minamino, Origi.

¿A qué hora juega Chelsea vs Liverpool?

Perú: 2.45 p.m.

España: 8.45 p.m.

Estados Unidos: 2.45 p.m.

Ecuador: 2.45 p.m.

Argentina: 4.45 p.m.

Chile: 4.45 p.m.

Colombia: 2.45 p.m.

Uruguay: 4.45 p.m.

Venezuela: 3.45 p.m.

Brasil: 5.45 p.m.

Italia: 8.45 p.m.

Alemania: 8.45 p.m.

Holanda: 8.45 p.m.

Francia: 8.45 p.m.

Italia: 8.45 p.m.

Inglaterra: 7.45 p.m.

¿Qué canal transmite Chelsea vs Liverpool?

Argentina: ESPN 2.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada y beIN Sports Canada.

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2.

Costa Rica: Sky HD.

Dominica: SportsMax App y SportsMax 2.

República Dominicana: Sky HD, SportsMax 2, SportsMax App

Ecuador: ESPN 2.

El Salvador: Sky HD.

Italia: DAZN.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Perú: ESPN 2.

Puerto Rico: SportsMax App, SportsMax 2 y DIRECTV Sports Puerto Rico.

España: Movistar+, Movistar Laliga, Mitele Plus y Partidazo in Movistar LaLiga.

Uruguay: ESPN 2.

Venezuela: ESPN 2.

Cómo ver ESPN 2 EN VIVO Chelsea vs Liverpool | Guía de canales TV

DirecTV: Guía de canales para ESPN 2.

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Cnaal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

Stamford Bridge

Estadio de Chelsea

Tarjeta Roja

Cartulina de color rojo que muestra un árbitro a jugadores o miembros del equipo técnico por cometer faltas graves o por acumulación de dos tarjetas amarillas. Implica la expulsión del terreno de juego del jugador amonestado. En algunas competiciones también supone una sanción de una jornada sin poder jugar. En fútbol sala el jugador amonestado con esta tarjeta no puede ser reemplazado por ningún compañero.

Roja Directa

Sin necesidad de sacar una cartulina amarilla, el árbitro puede expulsar al jugador si la falta es de gravedad.

Billy Gilmour

Billy Clifford Gilmour es un futbolista escocés que juega en la demarcación de centrocampista para el Chelsea FC de la Premier League.

Takumi Minamino

Takumi Minamino es un futbolista japonés que juega como delantero en el Liverpool F. C. de la Premier League.

Curtis Jones

Curtis Julian Jones, es un futbolista inglés que se desempeña en la posición de mediocampista y su actual equipo es el Liverpool F. C. de la Premier League de Inglaterra.​