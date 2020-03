Ronaldinho firma autógrafos a reclusos en prisión paraguaya [FOTOS]

Como se preveía, la estancia de Ronaldinho en una prisión paraguaya por la utilización de pasaportes adulterados no iba a ser nada normal pues dentro de allí tiene muchísimos adeptos que se mueren por estar cerca de él.

Cada recluso que tiene la oportunidad de conversar con Ronaldinho no duda en pedirle algún saludo o autógrafo, tal como ha quedado evidenciado en las diversas fotos que se han filtrado desde su detención.

En dichas fotografías filtradas se le ve al exfutbolista del Barcelona firmando autógrafos en las camisetas de sus compañeros.

Es más, luego se pueden ver imágenes de los presos luciendo con mucho orgullo sus prendas con la letra de uno de los mejores futbolistas de la historia.

El ministro del Interior de Paraguay, Euclides Acevedo, dio algunos detalles acerca de lo que está viviendo Ronaldinho dentro de la cárcel.

"No le gustaba la galleta y el mate cocido, pero ya comió chipá. Es un ídolo internacional. No sé si van a jugar un partido de fútbol pero lo lógico y lo presumible es que dentro de la Agrupación Especializada haya algún futbolito, supongo. No sé si fue fichado por algún equipo", resaltó Acevedo.

El chipá es un tipo de pan tradicional en Paraguay hecho a base de almidón de mandioca, queso semiduro y demás ingredientes.