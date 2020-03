Lautaro Martínez y su sincero pedido: “Tomen conciencia de lo que está sucediendo en el mundo”

El peligroso avance del coronavirus ha obligado a los gobiernos de todos los países a tomar medidas radicales contra este brote. Italia es uno de los más golpeados por este brote al presentar más de 17 mil casos confirmados y cientos de muertos por el COVID-19.

Esto obligó a los directivos de la Serie A a suspender sus acciones como medida preventiva a este virus. Por ello, los futbolistas de los equipos que militan en dicho país, al igual que toda la población italiana, vienen cumpliendo con la cuarentena impuesta por el gobierno para frenar el avance del coronavirus.

Son varios los casos de jugadores de la Serie A que han dado positivo por coronavirus tras el inicio de la pandemia. De esta manera, el delantero de Inter de Milán, Lautaro Martínez aprovechó su encierro para mandar un mensaje a todos sus seguidores en el mundo para que puedan tomar conciencia sobre lo que está pasando.

"Hago este video para pedirles por favor que se queden en sus casas, que tomen conciencia de lo que está sucediendo en el mundo. Yo desde mi lugar acá en Italia, la situación está muy complicada", explicó el atacante de la Selección Argentina.

Por otro lado, Lautaro aseguró que de esta complicada situación podemos salir adelante si todos acatamos las recomendaciones: "Es un trabajo de todos juntos, les pido la mayor colaboración. Quiero agradecer a los médicos y hospitales del mundo por colaborar con su trabajo. Ánimos y muchas fuerzas".

Luego, el ariete del Inter exhortó a las personas a cumplir con las medidas para poder frenar el avance de este virus: "Por favor quedarse en sus casas, no salir, evitar el contacto con personas y lavarse las manos constantemente. No hay que mirar hacia uno, sino al que tenemos al costado. Tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para que esto no avance".