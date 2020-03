Coronavirus: Los cuatro equipos italianos que quieren volver a los entrenamientos

A pesar que Italia se convirtió en el país que registra el mayor número de muertes a causa del nuevo coronavirus y tener una cifra a 3405 infectados existen cuatro equipos de la Serie A que buscan romper protocolos y volver a los entrenamientos.

Cagliari, Milán, Napoli y la Lazio son los cuatro clubes que pretenden a volver a los trabajos el fin de semana o el lunes, según la agencia Reuters, esto señalando que tomarán las medidas sanitarias respectivas.

Esto viene generando una incomodidad para todo el país europeo que analiza tomar fuertes medidas si esto se llega concretar por no cumplir con los requerimientos del país.

Hasta el momento no existe una oficalización, pero el rumor viene siendo muy criticado en todo Italia y se aguarda que no se haga realidad para no seguir exponiendo a ninguna persona a expandir este virus.

Cabe señalar que los casos positivos ascienden a 41 035 en Italia, de los cuales 33 1990 siguen en evaluación y 4 440 han sido dados de alta. La región más afectada sigue siendo Lombardía, donde hay más de dos mil víctimas mortales y más de 20 000 casos positivos.

EL DATO

Por otro lado, el director del Centro de Alertas y Emergencia Sanitarias, Fernando Simón, indicó que 939 pacientes se encuentran en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 1107 superaron la enfermedad.