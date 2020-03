Sergio Batista a un paso de reemplazar a Mario Salas en Colo Colo

La paralización del torneo chileno por la expansión del Coronavirus le está sirviendo a Colo Colo para buscar el reemplazante de Mario Salas y la primera opción es el técnico argentino Sergio Batista.

El popular "Checho" lidera la lista. Por ello, al ser consultado por las negociaciones, Batista aseguró que le gustaría dirigir a Colo Colo. "Es como entrenar a River Plate o Boca Juniors", dijo.

"Existió el contacto. Se comunicaron con un agente consultando si yo estaría interesado en dirigir el club. Le dije que sí, no dudé ni un segundo", explicó el DT en entrevista con CDF.

"Es una motivación muy grande, de lo contrario habría dicho que no, y estoy preparado, sé que es una presión muy grande, como dirigir a Boca Juniors o River Plate en Argentina, pero me agarra en un momento de mi carrera que quiero desafíos y estoy motivado. Me siento gratificado que un equipo como Colo Colo haya pensado en mí", agregó Sergio Batista.

El "Checho" siguió elogiando al conjunto "Cacique": "Es uno de los mejores clubes no sólo de Chile sino también un club grande dentro del mundo. Estoy esperando las negociaciones para tomar la decisión".

DATO: Batista fue entrenador de All Boys, Argentinos, Talleres, Chicago, Godoy Cruz, la Selección Argentina, la de Baréin y la de Qatar.