Luis Suárez sobre el coronavirus: "La gente no quiere ver fútbol, sino salir a la calle sin miedo"

Luis Suárez continúa en España. A diferencia de otros futbolistas, el uruguayo decidió seguir en Barcelona con su familia y pese a sus ansias por jugar, manifestó que la prioridad ahora es evitar el reinicio del fútbol hasta que pase la terrible situación del coronavirus.

El delantero manifestó que muchos países no se tomaron en serio el riesgo que traía este virus, aunque señaló que confía en que todo volverá a la normalidad.

"Pensaron que en un principio no era nada. Mucha gente decía ‘es solo una gripe medio fuerte’, pero una gripe medio fuerte no mata a miles de personas como está pasando. Eso genera cierta preocupación hasta que cada país toma sus propias decisiones y hay que aceptarlas, unos estarán de acuerdo y otros no, pero es difícil estar en esa situación", sostuvo Luis Suárez al portal uruguayo Referí.



El 'pistolero' indicó que el fútbol por ahora deberá esperar buen tiempo hasta que se reanude.

Hay que tomar precauciones y ser realistas que la gente no está esperando para ver un partido de fútbol, está esperando poder salir a la calle, disfrutar sin miedo, ir a un parque con sus hijos, disfrutar de la vida nuevamente. No va a cambiar mucho que empiece la Liga ahora o tres semanas después.

Luis Suárez y su objetivo: ganar la Champions

"Si se sigue la Liga y la Champions (tras la pandemia), demostrar por qué somos el Barcelona y que queremos ganar los dos torneos”, enfatizó el uruguayo.