Liverpool pidió disculpas a Patrice Evra después de 9 años por insulto de Luis Suárez

El fútbol ha tenido en su historia varios pasajes positivos, los cuales han sido dignos de admiración, sin embargo, también hubieron momentos para el olvido y que mancharon la imagen del "deporte rey", como fue en el caso del insulto racista de Luis Suárez hacia Patrice Evra en el 2011.

En el duelo entre Manchester United y el Liverpool por la Premier League, el atacante uruguayo llamó "negro" al ex futbolista francés, ocasionando el repudio de todos y una sanción de ocho encuentros por parte de la entidad que rige la liga inglesa.

Este hecho generó el malestar del galo debido a la falta de una respuesta por parte de los "Reds". No obstante, Patrice reveló que después de nueve años recibió una sentida carta de disculpas del Director General Ejecutivo por el lamentable evento.

“Recibí una carta personal de Peter Moore y realmente me conmovió. Me dijo que esperaba que no fuera demasiado tarde ya que el incidente ocurrió hace nueve años. La carta realmente tocó mi corazón, pero estuve durante mucho tiempo muy decepcionado”, declaró Evra para Sky.

Así mismo, el francés confesó que su percepción del actual campeón de la Champions League ha cambiado de manera positiva. “Ahora puedo ver personas realmente honestas trabajando para este club y ahora tengo aún más respeto por el Liverpool porque lucha contra un problema de la humanidad”.

Además, Evra reconoció la calidad futbolística del Liverpool a pesar de ser rivales. “Estaba contento con la carta pero ya le dije a Moore: ‘Espero que no ganes la liga… Esa carta tiene un gran valor para mí porque aunque ambos clubes tenemos una gran rivalidad, el Liverpool ha demostrado que es un club de primera clase”, señaló.