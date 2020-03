Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY miércoles 25 de marzo de 2020

Partidos de hoy miércoles 25 de marzo, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy Primera división de Nicaragua Chinandega vs Managua Real Madriz vs Jalapa Las Sabanas vs Diriangén ONLINE GRATIS.

PARTIDOS DE HOY 25 DE MARZO

04.00 horas Saturn Ramenskoye (Rus) vs R. Volgograd 2

06.00 horas Chita vs Kholding (Rusia)

08.45 horas Unión Berlín vs Bielefeld - Amistosos clubes

11.00 horas Varbergs vs Tvaakers

13.00 horas Landskrona vs Torns (Suecia)

13.00 horas Oskarshamns vs Almeboda/Linneryd (Suecia)

13.00 horas Sandsbro vs Ingelstads (Suecia)

16.00 horas Chinandega vs Managua - Liga de Nicaragua

16.00 horas Las Sabanas vs Diriangén

16.00 horas Ocotal vs Real Estelí

19.00 horas Juventus Managua vs Walter Ferretti

20.30 horas Real Madriz vs Jalapa



AMISTOSOS INTERNACIONALES

El fútbol de ha detenido de forma oficial, pero los clubes no quieren perder la continuidad. Hace algunas horas se confirmó que la Bundesliga se reanudaría recién para mayo, al igual que su segunda división y demás categorías, pero los equipos aprovechan para medir fuerzas.

Unión Berlín, equipo de irregular presente en la máxima categoría, se medirá con Bielefeld, que actualmente es el líder absoluto de la 2.Bundesliga.



LIGA DE NICARAGUA

A pesar de que la mayoría de ligas en el mundo se detuvieron, en Nicaragua el fútbol sigue por su cause normal. La jornada 11 del Torneo Clausura se pone en marcha, con Managua buscando subirse a la punta cuando visite a Chinandega, aunque el líder jugará a la par.

Diriangén, también como visitante, tendrá que medir fuerzas con Las Sabanas, club que actualmente es colero absoluto. ¿Cambiará las posiciones en lo más alto?