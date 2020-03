Fulminantes declaraciones contra Cristiano: "Iba a Portugal por su madre y solo veo fotos en su piscina"

Gran cantidad de futbolistas decidieron retornar a su país de origen debido al coronavirus. Este es el caso también de Cristiano Ronaldo, quien regresó a Portugal para poder estar al lado de su madre. Sin embargo, sus constantes fotos en la piscina han causado la molestia de Giovanni Cobolli Gigi, ex presidente de la Juventus.

Pese a que Italia es uno de los países con más contagios por COVID-19, los jugadores debían pasar la cuarentena dentro de la nación. No obstante, la madre de Cristiano, Maria Dolores dos Santos Viveiros da Aveiro, se encontraba internada, por lo que el ex Real Madrid volvió a Portugal bajo la excusa de que era netamente para cuidar de ella.

Sin embargo, tanto en sus redes sociales como en fotos captadas por la prensa, al lusitano se le ha visto relajándose con sus hijos y novia, y no se le ha visto mucho junto a su madre. Por esa razón, el ex presidente del cuadro de Turín no dudó en descargar su incomodidad.

“La cosa en la Juventus se complicó cuando Cristiano Ronaldo se fue. Dijo que iba a Portugal por su madre, pero ahora solo parece sacarse fotos en al piscina. Cuando se hizo esta excepción, la situación se vino abajo y otros querían irse. No debería haber sido así. Todos deberían haber sido puestos en cuarentena”, expresó.

Además, se refirió también a los casos de Gonzalo Higuaín,Sami Khedira, Rodrigo Betancury Miralem Pjanic, quienes también retornaron a sus países.“Visto desde fuera, no entiendo por qué algunos jugadores querían irse de Italia. Cuando regresen, será más difícil volver a ponerse en forma, porque tendrán que permanecer en cuarentena durante 14 días”, añadió.

Finalmente, hace unos día la hermana del astro del fútbol, Katia Aveiro, publicó una foto en Instagram donde se puede ver a Cristianodespués de una ronda de entrenamiento en casa.