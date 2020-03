Coronavirus: Espanyol busca rebajar 70% del sueldo mensual a sus jugadores

Coronavirus ha golpeado muy fuerte a España, el segundo país más afectado en Europa a causa de esta pandemia y el fútbol no ha sido ajeno a esta crisis, por lo que clubes como el Espanyol se han visto en la necesidad de proponer a sus jugadores una reducción en sus sueldos.

Esta medida que también ha sido efectuada por el Barcelona, busca que los jugadores se solidaricen con sus clubes que al no haber fútbol sufren pérdidas millonarias

El Espanyol ya dio el primer paso y habría hablado con sus jugadores explicándoles la situación en la que se encuentra el club, debido a la para que sufrieron las competiciones.

En este orden el club blanquiazul propuso una rebaja mensual del 70 por ciento de sus salarios, medida que sería aplicada hasta el momento en que las competiciones volvieran a su normalidad.

Hasta el momento no hay un acuerdo oficial, pero los jugadores del Espanyol entienden que deben hacer un esfuerzo para que la entidad no se vea muy afectada por esta crisis y no entre en pérdidas considerables, situación que de darse los afectaría aún más a largo plazo.

Barcelona busca reducción de salarios

Esta crisis por el coronavirus no hace distinción y ha golpeado a clubes de la talla del Barcelona, que se ve en la necesidad de plantearle a sus jugadores una reducción del 30 % de sus sueldos, propuesto que no le habría caído en gracia a un sector del vestuario.