Atlético anunció el fallecimiento de una de sus mayores promesas de ascendencia peruana

Mediante un comunicado de prensa, Atlético Madrid confirmó la triste noticia del fallecimiento de uno de sus jugadores infantiles de apenas 14 años de edad. “Nuestro club se une al dolor por su pérdida y quiere transmitir su más sincero pésame a los familiares y amigos de Christian Minchola, jugador del Atlético de Madrid Infantil C”, afirmó.

Christian Minchola era una de las mayores promesas que iba a sacar el Atlético Madrid, pues ha venido destacando en todas las categorías de las que ha integrado. El delantero del Infantil C, ingresó a la Academia en la temporada 2013/14 en la etapa prebenjamín y afrontaba su sexta temporada como rojiblanco. En el 2014/15 formó parte del Atlético Madrileño Benjamín B; en la 2015/16, del Benjamín C; en la 2016/17, del Alevín G; en la 2017/18, Alevín D; en la 2018/19, del Infantil I y en la 2019/20, del Infantil C.

Sobre esta trágica noticia, el presidente del Atlético dejó un mensaje de aliento a los seguidores, pero en especial a la familia. "Estamos consternados por la triste noticia del fallecimiento de nuestro jugador y lamentamos profundamente su pérdida. El Atlético de Madrid y toda la familia atlética estará al lado de la familia y amigos de Christian en estos momentos de inmenso dolor", dijo Enrique Cerezo.

Además, Koke, capitán del primer equipo también lamentó la triste noticia. “Rabia y dolor por tener que decir adiós a Christian Minchola. La vida es muy injusta. Orgulloso de que hayas vestido esta camiseta. Mucho ánimo a compañeros, familia y amigos. Descansa en paz".

Tras el fallecimiento de Christian Minchola, jugador de ascendencia peruana, el Atlético Madrid confirmó que se izará la bandera en el Wanda Metropolitano en “homenaje a nuestra afición situada en el Wanda Metropolitano ondeará a media asta en su honor y a todos los atléticos fallecidos en las últimas semanas”