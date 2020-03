Manchester City acusa al Arsenal de incitar a que la UEFA los deje sin Champions League

La Premier League es uno de los torneos más atractivos de Europa, que ha tenido al Manchester City como dominador las últimas dos temporadas. Sin embargo, sus inversiones no fueron bien avaladas y la UEFA los sancionó sin ir a torneos internacionales dos años.

Esta disposición será válida a partir de la próxima temporada, aunque el club ciudadano apelará ante el TAS para intentar modificar el castigo. La travesía judicial ya está en camino, pero Manchester City acusó a otros clubes de la Premier League de perjudicarlo.

Según informa Daily Mirror, el Arsenal ha sido señalado por los celestes de incentivar al TAS, mediante cartas, que se incline por la posición optada por la UEFA en principio, pues así se les abriría una puerta más a Champions y Europa League.

Manchester City no acepta este accionar de su par inglés, por lo que se comunicó con las autoridades del equipo gunner, pero solo recibió respuestas negativas ante esta posibilidad. No obstante, Arsenal no es el único equipo que busca hacer efectiva la sanción.

El mismo medio inglés señala que Liverpool, Manchester United, Chelsea, Leicester, Wolverhampton y Burnley también están unidos a esta causa. Todos estos, hasta antes de la para por el coronavirus, se encontraban en puestos expectantes a torneos UEFA.

Y es que, si el Manchester City deja el cupo en el que siempre está metido, todos estos equipos tienen un rival menos en la clasificación. Arsenal, que perdió ese ansiado cuarto lugar a Champions League hace algunas temporadas, quiere recuperarlo por otra vía.