Harry Kane amenaza con cambiar de equipo: "Si no vamos en la dirección correcta, me voy"

El fútbol se encuentra paralizado por causa del coronavirus desde inicios de marzo. Sin embargo, este lapso de tiempo en calma, ha permitido que diversos jugadores piensen en su futuro y en lo que más les conviene. Es así, que Harry Kane ha tomado la decisión de salir del Tottenham si la cosa no mejora.

En una entrevista por Instagram con un medio inglés, el delantero de los Spurs comentó la situación que vive actualmente con su club. Revelando que no se encuentra del todo contento, pues recordemos que perdieron la final de la Champions League pasada, este año han perdido la Premier League y también fueron eliminados nuevamente del torneo internacional.

“Amo a los Spurs, siempre los amaré, pero siempre he dicho que si no siento que vamos en la dirección correcta, entonces no soy alguien que se quede allí por el simple hecho de hacerlo. Soy un futbolista ambicioso, quiero ser un jugador top”, reveló el inglés.

Sin embargo, también sabe que tienen buen plantel y espera que los títulos lleguen pronto. “Desde hace un par de años tenemos un equipo fantástico, pero por una razón u otra no hemos podido ganar títulos, si nos miras desde fuera ves que tenemos equipo para ganarlos. Eso es algo difícil de aceptar como jugador, quiero ganar en todo lo que hago pero cuando nos acercamos y no lo logramos, es difícil de aceptar y todo comienza a acumularse", agregó.

Por último, se refirió a José Mourinho y como se siente con él bajo su mando. “Es un tipo honesto, te dice si estás haciendo bien las cosas o no. He construido una buena relación con él. Para mi, es genial trabajar a su lado. El año que viene recién tendrá la oportunidad de realmente tener una pretemporada con el equipo e integrar sus valores. Ahí veremos que sucede, quiero ganar trofeos con el equipo y que sea más pronto que tarde”, finalizó.

Recordemos que, Harry Kane sufrió una lesión muscular que lo alejó de las canchas y su regreso estaba programado para el mes de abril. Sin embargo, como ya sabemos, el fútbol en Inglaterra no reaparecerá hasta dentro de unos meses y ya se piensa en dar por finalizada la temporada.