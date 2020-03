Nicolás Tagliani cuenta quien lo sacó de Alianza Lima el 2003

Nicolas Tagliani hizo una buena Copa Libertadores con Alianza Lima y un regular Descentralizado 2003 lo que hizo creer al hincha victoriano que iban a celebrar los goles del "Loco" para la siguiente temporada; sin embargo, la situación fue otra, cuenta el delantero argentino.

Para Libero, el exdelentero de Alianza Lima reveló que tenia todo arreglado una temporada más con el cuadro íntimo. "Mi representante ya había conversado con los directivos para renovar por una temporada más, pero llegó Costa (Gustavo) que tenía un pensamiento distinto, otra metodología de trabajo, trajo sus jugadores, hace negocios y no me lo banqué (aguantar)", comentó el exjugador argentino de 45 años.

Hay que recordar que el colombiano, José "Chepe" Torres dirigió hasta medidos de año a Alianza Lima, llegando el argentino Gustavo Costa para campeonar en las temporadas 2003 y 2004.

Tagliani también contó que tuvo un mal representante para que guíe su futuro deportivo. "Hice cinco goles en Copa Libertadores, si fuera ahora ya me hubieran vendido a Europa en cinco minutos. Eran otro tiempos", manifestó el argentino que tras dejar Alianza Lima fichó por Jorge Wilstermann de Bolivia.

El popular "Loco" comentó al negocio que tiene ahora en Bariloche. "Hace 13 años estoy en Bariloche. La montaña, lagos, se vive tranquilo, no es como es Buenos Aires que no se puede vivir. Hay mucho turismo. Tengo autos de alquiler, trabajo en el rubro del transporte", agregó.

Finalmente dijo "Soy profesor de educación física pero entreno para mi solo. Me gustaría ser manager y no estar metido en cuerpo técnico, no me gusta. Solo meto (recomienda) jugadores cuando me llaman desde Chile".