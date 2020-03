¿Newcastle nuevo millonario de la Premier League? El príncipe de Arabia Saudita será nuevo dueño

El Newcastle ha estado en vitrina desde hace un tiempo, pero los interesados no terminaron de convencer al excéntrico dueño Mike Ashley. No obstante, los hinchas, que no tienen en alta estima a dicho mandamás, esperaban novedades y las encontraron.

Según se pudo conocer en las últimas horas, en medio de la para de la Premier League por el coronavirus, el reino de de Arabia Saudita es el mejor postor. Así lo reveló Daily Telegraph, también revelando que el pago final sería de 380 millones de euros.

No obstante, esta suma de dinero que estima invertir del príncipe Mohamed Bin Salman, a través del Fondo de Inversión Público del reino saudí, es solo por el 80% de la propiedad. PCP Capital, liderada por la británica Amanda Staveley, y los hermanos David y Simon Rueben se quedan con el 20% restante.

Por el momento, Mike Ashley no ha hecho oficial esta oferta para vender al Newcastle, pero el dinero que podría recibir no lo haría pensar dos veces. Sus manejos con el equipo, con mínima inversión, hicieron que sea resistido por los hinchas desde hace un tiempo.

Además, conocido por ser un hombre ambicioso en los negocios, vería mejorada la inversión que hizo en el 2007, cuando compró las urracas por 158 millones de euros. La Premier League ya fue informada de la transacción, que entra en su etapa final.

La decisión de cambiar de mando también se verá reflejada en el aspecto dirigencial. Jamie Reuben (33 años) sería el nuevo líder, aunque tendría que renunciar a su cargo de director en el QPR; en compañía del saudí Yasir Al-Rumayyan. ¿Serán los nuevos millonarios de la Premier League?