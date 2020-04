Faustino Asprilla: "Estuve en medio de una guerra de carteles y recibí amenazas"

Faustino Asprilla fue uno de los futbolistas que vivió las épocas más fuerte del narcótrafico en su país, por lo que se convirtió en voz autorizada para comentar sobre lo sucedido y contar algunas anécdotas al respecto.

En esta ocasión, 'El Tino' aseguró que estuvo inmerso dentro de una guerra entre carteles colombianos, lo cual pudo haber sido fatal para el exfutbolista de Atlético Nacional.

"A mí me tocó estar en medio de una guerra entre los carteles cuando yo no tenía nada que ver al respecto. Es más, muchas veces me amenazaron y me encontré con varios 'locos' en la calle", dijo Asprilla.

Él, como es bien sabido, parte de su carrera la jugó en Atlético Nacional, así que pudo vivir,prácticamente, de cerca todo lo que sucedía en la ciudad de Medellín respecto al narcotráfico.

Así que también sabe a la perfección que en dicha ciudad, el arquero René Higuita era prácticamente un intocable.

"No había escuchado ciertas versiones sobre el golpe que le dio René Higuita a un periodista en un aeropuerto y que ello habría generado que ya ningún fanático del arquero le haga algo peor. Él, en Medellín, era un intocable", añadió.

Esto sucedió porque un periodista colombiano dijo un comentario que no le cayó bien al entonces portero. Muchos aseguran que, si Higuita no hacía nada, uno de sus fanáticos pudo, incluso, haberle quitado la vida.