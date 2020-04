Real Madrid: Harry Kane, el objetivo inmediato de Florentino Pérez

La pérdida económica de los clubes a causa de la expansión del Coronavirus no es motivo para que Florentino Pérez -presidente del Real Madrid- deje de querer fichar a figuras importantes del fútbol.

Según el portal 'OK Diario', Real Madrid buscará cerrar el fichaje del delantero inglés Harry Kane a pedido del técnico Zinedine Zidane.

Como se sabe, la incorporación del serbio Luka Jovic ha sido un completo fracaso en Real Madrid, por este motivo al DT francés le urge un reemplazo de inmediato.

Sin embargo la operación Harry Kane no será sencillo. El delantero tiene contrato con Tottenham hasta 2024 y además su técnico, José Mourinho, lo considera clave en el equipo.

Por todo lo expuesto, ahora la presión recaerá en el atacante inglés en quedarse en la Premier League o emigrar el Real Madrid. "Kane ya avanzó que no descarta iniciar una nueva etapa la próxima temporada", citó el portal.

"Amo a los 'Spurs' y siempre los amaré, pero si siento que no estamos progresando como equipo o que no vamos en la dirección correcta, no soy alguien que se quedaría solo por diversión. Soy un juegador ambicioso, quiero convertirme en un jugador top", apuntó Harry Kane en entrevista con 'Sky Sports'.