Mario Salas fue cuestionado por Claudio Borghi tras su trabajo en Colo Colo

Mario Salas fue anunciado hace unos días de forma oficial como entrenador de Alianza Lima, sin embargo el trabajo que realizó en Colo Colo no fue vista con buenos ojos y menos de un eufórico Claudio Borghi.

El argentino es el principal candidato para agarrar las riendas del "cacique" ni bien pueda volver a comenzar el torneo chileno, sin embargo no dudó en criticar el trabajo que hizo el hoy técnico de Alianza Lima cuando estuvo al mando de Colo Colo.

"Pasaron cosas que no me gustaron. Cuando Mario Salas se sacó los zapatos en el Monumental no me gustó tanto, y después cuando empezó a retar a los periodistas, que estaban hablando por teléfono. Ahí dije se está equivocando mucho", señaló a Somos Chile Radio.

Cabe recordar que en su primer día como entrenador de Colo Colo, que Mario Salas pisó el campo del estadio David Arellano descalzo, mientras que, como lo hizo en su etapa de DT en Sporting Cristal, siempre se enojaba cuando a un periodista le sonaba el celular.

Por ello el "Bichi" Borghi cuestionó su forma de manejar al grupo. "Después de la salida de Orión, hubo otro Colo Colo y (Mario Salas) no lo pudo manejar. Los jugadores se creen dueños de los clubes, y eso es un problema. El jugador es un empleado, que debe estar el tiempo que crea conveniente la gente que lo contrató", sentenció.

EL DATO

Mario Salas firmó hasta el 2021 como técnico de Alianza Lima.