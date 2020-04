Alejandro Domínguez sobre el doping de River en 2017: "Nadie escondió ningún dato"

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, decidió responder a la supuesta simpatía que mantiene sobre River Plate, debido a que en las redes sociales circuló una fotografía de su familia con la camiseta de la institución millonaria.

Esta situación fue relacionada por los hinchas de Boca Juniors para los octavos de final de la Copa Libertadores 2015. En aquella ocasión la institución xeneize fue sancionada tras el ataque con gas pimienta a los jugadores de River Plate.

Cabe señalar que en ese entonces, Alejandro Domínguez no era presidente de Conmebol. A pesar de ello, se sienten perjudicados debido a que en la final de vuelta de la Copa Libertadores 2018, a jugarse en el Monumental de Núñez, los jugadores de Guillermo Barros Schelotto recibieron piedrazos de parte de los hinchas 'Millonarios', pero no se terminó desarrollando una sanción igualitaria.

"Hay dirigentes que usan siempre ciertas cuestiones para tratar de presionar. Yo no me avergüenzo de mis orígenes, fui del Olimpia y voy a morir del Olimpia. Pero la prioridad es la Conmebol y que funcione para todos por igual, con reglas claras", indicó el dirigente.

"Es simpático lo que pasó. En el primer partido de la final en la Bombonera (contra River), estando en el hotel, el Tano (Daniel Angelici) me manda cinco camisetas de Boca Juniors. Yo estaba en la recepción. Estaban los hijos de mi hermano y me quitaron los regalos. Y se las pusieron y estuvieron con la de Boca. No creo que sean de Boca, son del Olimpia. El siguiente partido, mi cuñado, mi hermana y los hijos hicieron lo mismo con la de River, y salieron con esa información en las redes", agregó.

"Mi relación familiar y personal está mucho más cerca de Boca, pero eso no me hace de Boca ni de River. Mi padre (Osvaldo Domínguez Dibb) y Alberto J. Armando eran compadres. Mis padres fueron padrinos de casamiento de Alberto, quien era padrino de mi hermano menor, Emilio. Me une una amistad con muchos dirigentes de Boca. Lo que pasa es que era la final de la historia, y los dirigentes tienen distintas maneras de accionar y pensaron que con esa presión iban a conseguir alguna ventaja", detalló.

Alejandro Domínguez y el caso de doping de River en 2017

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se refirió a los casos de doping que se registraron en River Plate en el año 2017. Producto de este hecho, Camilo Mayada y Lucas Martínez Quarta fueron sancionados, no obstante, algunas versiones indicaron que existieron más casos positivos, pero que fueron tapados por la institución sudamericana.

"Reitero que hay cosas que hay gente que entiende cómo son, de dónde salen y quién maneja esa información. Se hacen dos muestras, sólo dos a todos los clubes, la Conmebol es la única en el mundo que lo hace al 100 % de sus competencias, sean selecciones menores, género, no importa. Se hacen dos muestras, ¿cómo se pueden saltar a siete en tres partidos (casos)?", conjeturó.

"Me interesa la verdad, muy poco el club (fueron suspendidos Martínez Quarta y Mayada): quiero ser pragmático, si todas las muestras salen positivas, nadie va a esconder ningún dato. Y no voy a esconder, los médicos no se van a jugar su reputación y el laboratorio que recibe las muestras es reconocido en el mundo para hacer controles. Nadie se va a prestar a eso. Fíjense cómo vino la historia, ahí es dónde, reitero, se usan este tipo de cosas para presión, que es lo que piden entre cuatro paredes los dirigentes", concluyó para Diario Olé.