Wilmar Barrios y su dura confesión: "Después de la final con River me crucificaron"

Muchos jugadores de Boca Juniors luego de perder la final de Copa Libertadores ante River Plate en Madrid terminaron dejando el club por la puerta de atrás. Ese fue el caso de Wilmar Barrios, quien fue uno de los mejores en el ciclo de Guillermo Barros Schelotto.

El mediocampista colombiano confesó que la pasó muy mal en los días previos y posteriores de la definición continental ya que la hinchada ‘xeneize’ lo acusaba de fingir lesiones para no complicar su salida hacia Europa. Casi dos años después, el ahora elemento del Zenit de Rusia decidió hablar sin pelos en la lengua.

“A ese partido llegué marcado por las cosas que se inventaron, y encima tuve la mala suerte de ser expulsado. Si no me hubiesen echado quizás la historia habría sido otra, porque soy consciente de que hasta ese momento el partido estaba parejo. Para mí pudo haber sido amarilla como no. Fue una frustración tremenda porque en ningún momento tuve la intención de pisar a Exequiel (Palacios). Por mala suerte me tocó”, apuntó Wilmar Barrios en FOX Sports.

“Todo lo que venía haciendo, pensaba yo, se ha ido a la nada después de la final. Me estaban crucificando. Esos días fueron bastante duros en lo personal, también para la familia. La idea de salir en el verano estaba desde antes de la final. Si no se daba en ese momento iba a ser a mitad de año. Yo estaba bien, feliz en el club, la gente me quería, porque creo que aún hoy, después de esa final, son más los que me quieren que los que no”, agregó.

Asimismo, dejó un recado para el comando técnico del ‘Mellizo’. “No sé si lo que me faltó fue más respaldo de Guillermo y del CT. Siempre me mantuve en una misma línea el tiempo que estuve en Boca. Cuando fui el mejor y en esos partidos que no anduve tan bien. Me fastidié cuando se empezaron a decir cosas de mí, cuando se empezaron a inventar cosas. Yo era el que quería, el que no quería, el que inventaba, el que me hacía. Y todo eso fue falso. Nadie sabía qué era lo que pasaba adentro del vestuario. Y yo nunca fui de salir a hablar, no me gusta. Yo siento que de la puerta para adentro sí me respaldaron. Faltó que, como cabeza del grupo, de pronto lo hicieran para afuera, porque ellos sabían realmente lo que estaba pasando”, señaló.

Sin embargo, pese a todo lo vivido, Wilmar Barrios aseguró que le gustaría tener una nueva etapa en Boca Juniors. “Siento que todavía me falta un capítulo en Boca. Ojalá pueda regresar en algún momento, porque me quedó eso pendiente, y me imagino, pienso y a veces hasta sueño volver a estar ahí, volver a vivir esa sensación que viví hasta hace un año. Desde el día que llegué dije que quería darle muchas cosas a Boca, que quería ganar muchas cosas, y creo que lo mejor que le pude brindar al hincha fue en cada partido entregar lo mejor de mí”, sentenció.

EL DATO

Wilmar Barrios fichó por el Zenit de Rusia a cambio de 15 millones de euros en el 2019.