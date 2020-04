Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY martes 7 de abril de 2020

Partidos de hoy martes 7 de abril, transmisión de Fútbol repetición EN DIRECTO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy Champions League Real Madrid vs Atlético Madrid Liverpool vs Atlético Madrid Brasil 2014 Uruguay vs Inglaterra ONLINE GRATIS.

6.00 horas Uruguay vs Inglaterra - Copa del Mundo Brasil 2014

8.00 horas Atlético Madrid vs Liverpool - Champions League 2019

11.00 horas Real Madrid vs Atlético Madrid - semifinal Champions League 2016-17

12.30 horas Suiza vs Ecuador - Copa del Mundo Brasil 2014

14.00 horas Francia vs Suiza - Copa del Mundo Brasil 2014

15.00 horas Boca vs Nacional - Copa Libertadores 2016

18.00 horas Expediente: Argentina campeón del mundo 1978

22.00 horas Independiente del Valle vs Flamengo - Recopa Sudamericana

El fútbol en el mundo se detuvo a causa del coronavirus, pero las señales deportivas no dejan de transmitir algunos partidos del recuerdo. Aquí te dejamos algunos juegos del Mundial Brasil 2014, duelos recordados de la Champions League y mucho más.

