Barcelona: La joya que dejó salir en 10 millones y ahora es tasado en 80 millones

La venta de jugadores es uno de los principales negocios de los clubes a nivel mundial, más aún si captas a una futura promesa a bajo costo y luego puedes venderlo en una cifra mayor. Ello ocurrió con Adama Traoré, ex volante del FC Barcelona.

El actual jugador de los Wolves perteneció a La Masía (división inferior blaugrana) y era uno de los principales valores a subir al primer equipo. Incluso, mostró algunos destellos en esos cuatro partidos que disputó con el plantel principal: anotó un gol.

Pero ante la falta de actividad, Traoré decidió cambiar su rumbo y Barcelona necesita 'caja' para salir al mercado a fichar nuevas figuras. Fue así que fue vendido por 10 millones de euros (casi de 11 millones de dólares) a Aston Villa.

Fue en la Premier League donde terminaría demostrando su valía. Del ex cuadro de Nolberto Solano, pasó a las filas del Middlesbrough F. C. donde alcanzaría una importante regularidad en la temporada 2017-18 y sería fichado finalmente por Wolverhampton Wanderers F. C.

Liverpool persigue su fichaje

Los directivos del cuadro 'Lobo' tienen muy presente el interés que ha mostrado Liverpool en el futbolista de 24 años. Es por ello que han decidido tasarlo en 80 millones de euros (más de 87 millones de dólares).

Sucede que en Anfield ya dan por descartada la partida de Sadio Mané: Real Madrid es uno de los clubes que pretende sus servicios; y consideran que Traoré encajaría perfecto en el esquema de Jurgen Klopp. Incluso, el estratega alemán habría dado su visto bueno.

Football Insider refiere que los Wolves, en un inicio, tenían pensado en pedir cerca de 100 millones de dólares por Traoré, sin embargo, la crisis económica que ha desatado el coronavirus generó que bajen sus pretensiones.