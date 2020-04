Bayern Múnich admitió que dejó ir a Raphael Varane por esta razón

Raphael Varane es reconocido en la actualidad como uno de los mejores defensores del mundo, habiendo ganado torneos como La Liga, la Champions League, la Copa del Rey, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes con el Real Madrid. Sin embargo, su presente pudo haber sido distinto cuando jugaba en el Lens, ya que estuvo cerca de convertirse en jugador del Bayern Múnich.

Willy Sagnol, ex jugador del conjunto "Bávaro" y ojeador del club en ese momento, recibió el dato de una gran promesa en la zaga, el actual "5" del elenco merengue. El central galo jugaba en la Ligue 1 y mostraba características interesantes para ser el crack del futuro.

"Un día un amigo me llamó y me dijo: 'Tienes que ir a Lens para ver a un jugador superinteresante'. En solo media parte, vi cuán maduro era en ese momento a pesar de su corta edad. Jugó como mediocampista defensivo en la primera mitad y fue trasladado a la defensa central después del descanso", declaró Sagnol para 'RMC Sport'.

El ex defensa del Bayern consiguió el valor del joven francés, el cual estaba tasado en cinco millones de euros. "Tuve algunos contactos en Lens y, en 48 horas, logré obtener un precio, con la posibilidad adicional de programar un partido amistoso con beneficios para el Lens. En total, su precio habría subido a entre cuatro y cinco millones".

Lamentablemente para los intereses del cuadro alemán, Sagnol, quien se mostraba convencido de la proyección de Varane, no recibió el visto bueno de la directiva, ya que consideraba que el precio del defensa era muy alto.

"Cuando entregué el dossier a la gerencia deportiva, me dijeron era demasiado caro para un jugador de 18 años. Dos meses después, se fue al Real Madrid. Varane no se arrepiente de haber ido a Madrid en absoluto, estoy seguro de que está muy feliz. Pero, para un reclutador, no lograr que la gerencia entienda estas cosas es frustrante cuando estás seguro que tienes un defensor central que podría haberse quedado en el Bayern durante 10 o 12 años", señaló.