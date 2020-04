André Carrillo: "El que no conoce esta liga puede decir que es floja"

Algunos consideran que la decisión que tomó André Carrillo de dejar el fútbol europeo para convertirse en jugador del Al-Hilal no habría sido la adecuada en cuanto a nivel de competitividad. Sin embargo, la "Culebra" considera que la decisión no pudo ser la más adecuada.

El extremo de la selección peruana señaló que a pesar de que Ricardo Gareca le sugirió que permanezca en el "viejo continente", el propio jugador mantuvo su postura de llegar a Arabia Saudita, ya que se siente muy cómodo.

"El 'profe' quiere lo mejor para mí, él cuenta mucho conmigo, yo recibí muy bien su opinión cuando me dijo que le gustaría verme jugando en Europa en un nivel más alto. Pero yo le dije que iba a continuar acá porque estaba contento, respeto lo que me dice pero estoy feliz acá con mi familia. Firmé un nuevo contrato acá, por cuatro años, y estoy muy contento", declaró André para ESPN.

No obstante, Carrillo reconoció que el incentivo económico fue un factor importante en su decisión de emigrar al continente asiático. Así mismo, el ex Watford recalcó que la liga árabe es más intensa de lo que se piensa.

"Qué les puedo decir, claro está que el dinero también influye, no hay que negarlo, pero cuando renové mi segundo contrato si me bajaban el sueldo yo igual me quedaba porque estaba contento. El que no conoce esta liga puede decir que es floja pero es muy competitiva. Acá somos pocos los extranjeros y para llegar a un club grande tienes que marcar la diferencia, no es que cualquiera llegue. Soy el único peruano acá, si fuera fácil habrían muchos".

Además, Carrillo confesó que su llegada a Europa fue muy difícil en el aspecto físico. "Me costó, físicamente no aguantaba un partido 90 minutos, a los 60 ya pedía mi cambio. Más que el fútbol me costó empezar a vivir solo pero aprendí muchas cosas".