Quique Setién, DT del Barcelona: "Sueño pasear el trofeo de la Champions entre las vacas"

A pesar que aún no se tiene fecha oficial para el retorno del fútbol en Europa, el entrenador del Barcelona, Quique Setién, asegura que se ve como campeón de la Champions League.

Recordemos que el estratega del conjunto azulgrana celebraría con la 'Orejona' en su casa de campo que tiene en Liencres, una ciudad de la costa española.

"Ya se lo he dicho a los jugadores: que yo tengo mucha prisa y que no tiempo que perder. Y que me gustaría ganar o la Champions o La Liga, y si puede ser las dos, mucho mejor, evidentemente. Claro que lo he soñado, y pasearme por Liencres, con la vacas, con la Copa, ¡eh!, con la Champions por allí, enseñándola", dijo el estratega en entrevista a TV3.

Asimismo, se refirió a la posibilidad que el Barcelona sea consagrado campeón si la Liga Santander no se reinicia a causa del coronavirus.

"A mí me gustaría jugar y quedar campeón jugando. Esto es obvio. La realidad es que la situación está como está. No sé si eso valdría para otorgar un título. La realidad es que me es indiferente. Yo no me voy a sentir campeón aunque tenga dos puntos más que cuando llegué, que estábamos igualados con el Madrid", agregó.

Eso sí, Setién sabe que la prioridad es superar la pandemia y que las personas puedan recuperar su vida normal.

"Lo que realmente me preocupa es que esto se solucione cuanto antes. Que podamos salir y abrazarnos, y recuperar a toda la gente mayor que es la que más está sufriendo esta situación con mayor intensidad, y lo demás es superfluo. Si hay que terminar y no se puede jugar. Y si jugamos, pues fenomenal, si eso nos va a permitir mantener esa diferencia", concluyó.

EL DATO

Setién tiene contrato con el Barcelona hasta el 2022.