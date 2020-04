Xavi y su dardo al Real Madrid: "Tiene mucha suerte en la Champions"

No cualquier equipo gana la Champions League. Debe tener una plantilla con estrellas, un buen técnico en el banquillo y, además, contar con un poco de suerte. Claro ejemplo de ello fue la épica remontada del Liverpool ante el AC Milan en la edición 2004-05.

Pese a que el Real Madrid no gana la 'Orejona' desde la temporada 2017-18, el cuadro 'merengue' sigue siendo el más ganador en la competición, aunque ello no sea del gusto de todos como es el caso de Xavi Hernández. El exjugador de Barcelona habló de la suerte histórica del Madrid en la Champions.

En diálogo como el youtuber español 'DjMaRiiO', Xavi Hernández, entrenador de Al-Sadd, elogió a Qatar por las medidas que tomaron para combatir el coronavirus y, principalmente, para referirse a la suerte que tiene el Real Madrid en la Champions League.

"El Barcelona tuvo suerte en Stamford Bridge, con el gol de Iniesta con diez jugadores y casi sin tirar a puerta. Eso es suerte. Me refiero a que no haces una temporada buena en LaLiga, que quedas cuarto, quinto, sexto... y ganas la Champions. El Barça no ha pasado por eso, el Madrid sí y a eso le llamo tener un poco de suerte", agregó.

De otro lado, Xavi aprovechó el momento para afirmar que ya se encuentra capacitado para dirigir al Barcelona y solo espera el llamado de la directiva. Recordar que Quique Setién tomó el cargo tras la destitución de Ernesto Valverde. La charla con 'DjMaRiiO', con quien mantiene una buena relación, estuvo llena de divertidos momentos. Es preciso mencionar que el técnico español participó en uno de los retos del youtuber español para su canal.

"Es una ilusión y un sueño volver a Barcelona. Es mi casa y mi vida. Ahora estoy aprendiendo muchísimo como entrenador en Qatar. Entrenar al Barza son palabras mayores, tienes que verlo claro y estar muy preparado", agregó.

EL DATO:

Xavi Hernández jugó 17 temporadas en el Barcelona.