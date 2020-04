¡Al detalle! Champions League volvería en agosto y con el formato del Mundial

La UEFA está muy optimista pese a la incertidumbre que genera el coronavirus en Europa. Tras una reunión con la Asociación de Clubes en Europa (ECA por sus siglas en inglés), dicho ente pactó que en agosto se reanudará la Champions League, pero con un formato inédito ante la emergencia.

La idea es que antes del reinicio del torneo continental se completen las ligas domésticas, las mismas que se disputarían en julio para dejar el octavo mes del año libre para la competencia internacional.

Ante el apretado calendario que se tendría, el torneo de clubes más importante del viejo continente pasaría a tener eliminatorias a un solo partido. Es decir, en vez de ocho partidos en cuartos de final serán solo cuatro y las “semis” tendrán apenas dos cotejos.

Y no sería el único cambio. Por ejemplo, también se analiza jugar estos encuentros en una sola sede, como un Mundial. La ciudad elegida sería una que no haya sido tan golpeada por el COVID-19. De momento se descartaría Italia o España, los países más afectados por la pandemia en Europa.

Recordemos que la gran final será en Estambul, por lo que esa ciudad turca es una opción para que sea sede lo que resta de la Champions y así evitar más traslados, tomando en cuenta que el tráfico aéreo seguiría restringido.

Solo se tendría dos semanas para completar los partidos antes de la finalísima. Además, falta decidir qué se hará con los cuatro restantes por la vuelta de octavos. Una posibilidad es que se jueguen y la otra es que se dé por vencedor al ganador de la ida (si hubo empate se usaría la regla del gol de visita).

ASÍ IBA LA CHAMPIONS LEAGUE

OCTAVOS DE FINAL

ELIMINATORIAS COMPLETADAS

B. Dortmund 2-1 PSG

PSG 2-0 B. Dortmund

Global PSG 3-2 B. Dortmund

Atalanta 4-1 Valencia

Valencia 3-4 Atalanta

Global: Valencia 4-8 Atalanta

At. Madrid 1-0 Liverpool

Liverpool 2-3 At. Madrid

Global: At. Madrid 4-2 Liverpool

Tottenham 0-1 RB Leipzig

RB Leipzig 3-0 Tottenham

Global: Tottenham 0-4 RB Leipzig

SIN PARTIDOS DE VUELTA

R. Madrid 1-2 Man. City

Napoli 1-1 Barcelona

Chelsea 0-3 Bayern M.

Ol. Lyon 1-0 Juventus

EL DATO

La Europa League también adoptaría un formato similar, jugar las eliminatorias a un solo partido y en un campo neutral.