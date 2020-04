Increíble gesto de hinchas del Borussia Mönchengladbach para ayudar a su club en tiempos del coronavirus

Un noble gesto en la Bundesliga. Los fanáticos del Borussia Mönchengladbach están conscientes de la situación económica que vive su equipo y por ello han pagado para colocar recortes de cartón con su rostro en las gradas de su estadio, el Borussia Park.

‘Los potros’ han recibido el apoyo incondicional de sus hinchas. El club, que está en el cuarto lugar del torneo, debió reducir los salarios de sus futbolistas para pagarle la remuneración de los cientos de empleados que tiene la institución.

En su cuenta de twitter oficial, Borussia Mönchengladbach no dudó en expresar su gratitud por la acción motivadora delos hinchas. “Apoyo irreal de un fantástico grupo de fanáticos”, escribieron ‘Los Potros’ junto a las fotografías de los recortes de cartón de sus hinchas que adornan el Borussia Park.

Borussia Monchengladbach fans have paid to have cardboard cut-outs of themselves put in their stadium...



...so if the Bundesliga resumes behind closed doors, Gladbach will still have a crowd 👥 pic.twitter.com/BbmU5qz1he