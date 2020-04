Claudio Pizarro sobre ser embajador del Bayern Munich: "Es un halago, pero no hay nada concreto"

Claudio Pizarro cerró especulaciones y aclaró en una entrevista vía Instagram que nunca aceptó el puesto de embajador del Bayern Munich pues solo fueron conversaciones donde no se concretó nada.

“Eso del Bayern no está decidido. Para mí es un halago, sería algo muy especial, pero allá de eso, no hubo nada. Ya con el tiempo, siempre que estoy en Múnich voy a visitar al club, pero no hay nada concreto", explicó el delantero peruano, hoy en el Werder Bremen, en una entrevista con el periodista Eddie Fleischman.

Claudio Pizarro tuvo dos etapas en el Bayern Munich: de 2001 al 2007 y del 2012 al 2015. En Instagram precisó cómo salió en los medios esta noticia de un posible regreso al gigante de la Bundesliga.

"Esto salió hace mucho tiempo. Una semana antes de un partido entre Bayern vs. Bremen por Copa Alemania salió a la prensa el sr. Karlz Rummenigge, quien habló de mí diciendo 'es un gran jugador, lo queremos mucho, cuando quiera puede volver al club y puede ser embajador'. Así nació esta historia", explicó el futbolista.

Pizarro agregó al respecto que conoce un poco de lo que sería su labor como embajador, sin dejar entrever si aceptaría o no la oferta más adelante.

"No ha habido ninguna respuesta de mí parte. Me dieron una idea y me explicaron un poco cómo es. Es más relaciones públicas que otras cosa”, sentenció.

Claudio Pizarro tiene 41 años y jugará en Werder Bremen hasta final de temporada. Luego el delantero definirá su situación.