Claudio Pizarro sobre retorno a Alianza Lima: "Nunca dije que iba a volver" [VIDEO]

Claudio Pizarro reavivó de nuevo el deseo de muchos hinchas en Alianza Lima: que juegue una vez más por los blanquiazules. El jugador del Werder

Bremen respondió sobre esa posibilidad en una conversación por Instagram.

El excapitán de la selección peruana habló con el periodista Eddie Fleischman sobre cómo lleva la cuarentena en Alemania y si aún tenía pensado en retirarse con el equipo del cual es hincha.

Lo de Alianza Lima, yo siempre lo he dicho, es una posibilidad abierta. No lo cerré en ningún momento. Sin embargo, tampoco dije voy a volver. Me gustaría obviamente porque yo no he salido campeón en el fútbol peruano", explicó Claudio Pizarro en Instagram.

El delantero sorprendió con estas declaraciones porque la prensa alemana indicaba que el 'Bombardero' se iba a retirar a final de temporada.

"Esta decisión la tendré que analizar en su momento. Por ahora no quiero pensarlo, ahorita estoy preocupado por el Bremen. Si hay la posibilidad en algún momento analizaré la propuesta y la situación", aseguró el exjugador 'blanquiazul'.

Claudio Pizarro y su posible nuevo puesto en Bayern Munich

Además, el exjugador del Bayern Múnich habló sobre si será embajador del club 'bávaro': "Aún no está decidido. Para mí es un halago la posibilidad de poder retornar al Bayern y sería especial. Hubo acercamientos, pero no hay nada concreto. Del cargo me explicaron que será sobre relaciones públicas más que otra cosa".