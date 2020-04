Claudio Pizarro confiesa que pudo jugar en España: "Había una oferta del Betis de Sevilla"

Claudio Pizarro reveló que su destino pudo estar lejos del Werder Bremen y el Bayern Múnich, sin embargo, decidió jugar en Alemania por encima de una clara oferta del Real Betis de Sevilla.

El jugador peruano contó en una entrevista para el diario el Comercio, que jugar en Alemania fue la mejor decisión para su carrera y su vida.

"Pude lograr mucho en Europa, especialmente aquí en Alemania, solo puedo estar agradecido por eso. En ese momento podría haberme mudado a España desde Alianza Lima, había una oferta muy específica de Betis Sevilla. Quién sabe cómo habría sido mi carrera entonces", indicó Claudio Pizarro.

Asimismo agregó que no fue nada fácil adaptarse al fútbol alemán y a la cultura del país: "Realmente solo conocía a los músicos de la ciudad, pero no sabía nada más sobre esta ciudad. Conocía al club Werder Bremen un poco por televisión", reveló el ex jugador del Bayern Múnich.

¿Cuándo se retira Claudio Pizarro del fútbol?

El 'Bombardero de los Andes" indicó que tiene pensado colgar los chimpunes al final de la temporada 2019-20, vistiendo la camiseta del Werder Bremen, club en el que se considerado un referente.

Asimismo, Claudio Pizarro agregó que no tiene intención de dejar por completo el fútbol. Hace unos días la revista Sport Bild, reveló que luego de alejarse de las canchas pasaría a ser embajador del Bayern Múnich.