Claudio Pizarro: “Nunca me excluí de la Selección Peruana. No fue cierto” [VIDEO]

La Selección Peruana ha sido un tema difícil para Claudio Pizarro, quien en la última etapa no pudo estar presente, en su momento por decisión técnica de Ricardo Gareca, aunque después se conoció la información de que el delantero había decidido excluirse.

Fue el mismo comando técnico que hizo eco de esta situación, la que no cayó nada bien en el goleador de la Bundesliga. Por ello, poco tiempo más tarde, salió en sus redes sociales y calificó de ‘milonga’ a todo lo que sucedía en la Selección Peruana.

“Es un término argentino, solo quería señalar que era falso de que yo me haya excluido”, señaló Claudio Pizarro en la entrevista con Eddie Fleischman a través de Instagram. Es evidente que el delantero quedó dolido tras quedar fuera de la blanquirroja.

Sin embargo, al igual que hace un tiempo, el 'Bombardero' decidió salir al frente y negar esta posibilidad. “Huno un tema de que yo me excluí de la selección, pero yo no lo hice. Eso no fue cierto, no me saque de la selección”, indicó luego Claudio Pizarro.

Además, el experimentado goleador, ahora en el Werder Bremen, señaló que una de las cosas que más le molestan son que quienes lo rodena o con los que trabajan no cumplan con su palabra. Aunque, fue claro que no se refirió directamente a Ricardo Gareca.

Ya han pasado poco más de 4 años desde la última vez de Claudio Pizarro jugó con la Selección Peruana y, como lo dijo tantas veces, ir a jugar un mundial fue su gran deuda. La última aparición que tuvo fue el 29 de marzo del 2016, en la caída 1-0 ante Uruguay.