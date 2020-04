Qué ver HOY lunes en TV mientras el fútbol está detenido a causa de coronavirus

El mundo entero está acatando cuarentena general y el fútbol no es ajeno a ello, sin embargo, existen alunas ligas que no se detienen y siguen su curso, tal cual es el caso de Tayikistán, quien tendrá tres partidos de HOY. Pero además, te jugamos la mejor programación para ver la repetición de los mejores encuentros como el: Barcelona vs. Real Madrid.

Turkmenistan - Liga de fútbol de Turkmenistan

06:30 Merw vs. FC Asgabat

07:00 Nebitci vs. Energetik

08:30 Ahal vs. Sagadam

Hoy te recomendamos VER en TV

Real Madrid vs. Roma

Fox Sport 9:00 a.m. por la Champions League 2018

Brasil vs. Alemania

Directv Sports 8:00 a.m. por la Copa del Mundo 2014

Barcelona vs. Real Madrid

Directv Sports 8:00 a.m. por la Liga Santander 2015

Croacia vs, Portugal

Directv Sports 10:00 a.m. por la Eurocopa 2016

Inter Milan vs. Tottenham

Fox Sports 8:00 p.m. por la Champions League