Cristian Benavente: "No me arrepiento de haber ido al fútbol de Egipto" [VIDEO]

En enero del 2019 Cristian Benavente sorprendió a propios y extraños al aceptar la propuesta del Pyramids FC de Egipto y dejar Sporting Charleroi de Bélgica luego de cuatro temporadas.

Dicho momento fue bastante criticado por sus seguidores al argumentar que la liga de África era de menor nivel, aunque el "Chaval" siempre defendió a capa y espada su posición. Ahora, varios meses después, se volvió a ratificar.

En una entrevista concedida a SportsCenter Perú, Cristian Benavente contó detalles de la operación y aseguró que no se arrepiente de la decisión que tomó.

"Yo la verdad que siempre he dicho lo mismo. En el momento que me fui estaba convencido al 100% de esa decisión. Era un club que me presentó un proyecto muy grande, con una gran inversión. Hicieron un gran desembolso por mi fichaje y me transmitieron en todo momento que me querían", comenzó diciendo el habilidoso volante.

"Cuando hay un equipo que realmente apuesta por ti y te hace saber que eres importante para ellos, ¿por qué no? Yo me sentí muy halado y ese sentimiento de ver que quieren apostar por ti para mí fue muy agradable, por lo tanto decidí en ese momento tomar la decisión de probar en Egipto y la verdad que no me arrepiento. Tomé la decisión seguro, la verdad que lo pensé bastante y estoy contento del paso que dí", sentenció el exReal Madrid Castilla.

Cabe mencionar que a mitad del año pasado Cristian Benavente fue cedido al Nantes FC de Francia por una temporada.

EL DATO

Cristian Benavente fue vendido al Pyramids FC de Egipto a cambio de 6 millones de euros.