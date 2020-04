Jürgen Klopp: "No sabemos cuándo podremos volver a entrenar"

La Premier League atraviesa una situación muy distinta a la Bundesliga. Y es que, mientras el fútbol alemán ya tiene fecha para su reinicio, en Inglaterra no se sabe cuándo estarán listos para volver. Ante este panorama, el técnico de Liverpool se pronunció al respecto para aclarar la situación.

"todos aislados en casa". "No sabemos cuándo podremos volver a los entrenamientos, tenemos que esperar a lo que decida el Gobierno. No podemos forzar esta situación y no lo haremos", dijo Jürgen Klopp en una entrevista que concedió para el medio internacional Sky Sports.

Además, el técnico de Liverpool se pronunció sobre el reinicio de la Bundesliga. "En Alemania son muy optimistas y reanudarán la Bundesliga a mediados de mayo. Veremos qué significa eso aquí. Sabemos lo que queremos y lo primero que queremos es que todo el mundo estén sano y seguro. En el momento en que sea posible comenzar a entrenar nuevamente, lo haremos".

Al ser consultado sobe la temporada que han hecho – hasta antes de que se pare el torneo – Jurgen Klopp precisó que si bien fueron eliminados de la Champions League a manos del Atlético, el equipo no ha mostrado su mejor versión y eso lo harán cuando se reinicie la temporada, donde están a pocos partidos de consagrarse campeón de la Premier League.

"No cambiaremos, eso es lo primero, pero nuestro éxito dependerá de lo que hagan otros clubes que también tiene posibilidades de mejorar las cosas. Así que no tengo idea de lo que nos deparará el futuro a nosotros. El equipo tiene mucho margen de mejora”, sentenció.