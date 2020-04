Aaron Ramsey: "Cristiano Ronaldo ama a sus compañeros de equipo"

En varios rincones del mundo catalogan a Cristiano Ronaldo como un jugador egoísta y que solamente piensa en sí mismo. Sin embargo, varias veces sus compañeros de equipo han salido al frente para desmentir dichas versiones.

Recientemente, Aaron Ramsey, reveló la primera conversación que tuvo con el delantero ni bien llegó a la Juventus.

"Recuerdo el día de mi primer entrenamiento en la Juve. Entré a la cafetería y Cristiano me dijo: 'Ven y siéntate conmigo'. Inmediatamente comenzamos a hablar, y me hizo sentir tan cómodo como el resto del equipo. Eso te da una idea de qué tipo es”, comenzó diciendo el exArsenal en una entrevista para el diario The Sun.

“No hay necesidad de añadir nada más sobre sus cualidades futbolísticas o sus registros, pero puedo asegurarle que es una gran persona además de un futbolista increíble, uno de los mejores de la historia; es una persona maravillosa, que ama a sus compañeros de equipo y lo da todo en el entrenamiento", agregó el mediocampista galés.

Cabe recordar que Aaron Ramsey arribó a la Juventus como agente libre una vez culminado su contrato en Arsenal de Inglaterra.

EL DATO

Aaron Ramsey ha disputado 15 cotejos en la actual edición de la Serie A de Italia.