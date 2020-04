Barcelona: Coutinho tiene dos nuevos pretendientes de la Premier League

Los rurmores de los posibles traspasos en el próximo mercado de verano no cesan y uno de ellos es el de Coutinho, quien volvería a la Premier League, aunque no para ponerse la camiseta de su ex equipo el Liverpool.

El brasileño se encuentra a modo de préstamo en el Bayer Múnich de Alemania, equipo donde ha tenido destacadas actuaciones, pero debido al alto costo de su precio (opción de compra por 120 millones de euros), todo hace apuntar que no seguirá en la Bundesliga.

Al ser un jugador valioso y de buen pie, varios equipos de la Premier League han preguntado por él, pero dos se han sumado recientemente. Si antes se dijo que su futuro podría estar en el Chelsea o Tottenham, Newcastle y Everton se sumaron a los clubes interesados.

Estos dos últimos equipos podrían tener un cambio radical en su estructura financiera ya que nuevos dueños entrarían y estarían dispuestos a invertir mucho dinero para pelear los primeros puestos de la Premier League.

Según Tuttosport, ya incluso el Barcelona se encuentra negociando con Newcastle y Everton para ver el regreso de Coutinho a la Premier League por lo que, tras finalizar su préstamo, no volverá a España.

Cabe mencionar que el Bayer Múnich mencionó recientemente que Coutinho pasó por el quirófano para ser operado de una lesión al tobillo derecho. El club informó que no es de gravedad y que pronto regresará a los entrenamientos.