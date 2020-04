Borussia advierte que si el fútbol no se reanuda, la Bundesliga se hundirá

La suspensión del fútbol alemán a causa del coronavirus alerta a los directivos de hacer un plan para reiniciar pronto el torneo, de lo contrario, advierten que la Bundesliga se podría hundir. Y es que, si bien es cierto, se estima que volverían a jugar el próximo 9 de mayo, pero con ciertas reglas: con mascarillas y cambiarlas cada 15 minutos, el gobierno se opone a su reinicio.

“Si no jugamos durante los próximos meses, toda la Bundesliga se hundirá. Y entonces ni existirá una liga en la forma que conocemos”, enfatizó el directivo de Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke para Sky TV.

Luego, el directivo de Borussia precisó: “Por supuesto, muchos fans dicen: ‘El estado de ánimo no está ahí, no aparece por televisión’. Eso está perfectamente claro. ¡Pero se trata de salvar el fútbol! Hacemos todo lo posible para que podamos volver al trabajo. No queremos un trato especial, definitivamente no; pero tampoco queremos estar en desventaja”.

Pero eso no es todo, sino que el directivo de Borussia Dortmund dejó un claro mensaje a aquellos que creen que el fútbol es privilegiado. "El fútbol puede haber jugado un papel muy relevante en la sociedad, pero solo eso no es el fondo de la cuestión. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar que alguien diga que el fútbol tiene un trato de favor. No queremos comenzar con una posición especial. Pero, de nuevo, tampoco se puede comparar el fútbol con los otros deportes”

Sobre el reinicio de la Bundesliga, no solo el gobierno está en contra, sino que la Policía también. El vicepresidente del sindicato de policías, Jörge Radek, mostró su postura. “Incluso sin una pandemia, el fútbol requiere de un intenso despliegue de personal policial”.