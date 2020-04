'Kun' Agüero reveló que Lionel Messi pudo irse del Barcelona

Voz autorizada. Sergio Agüero, uno de los mejores amigos de Lionel Messi, analizó la figura de su compatriota en el Barcelona y sorprendió al asegurar que este tuvo la oportunidad de abandonar la entidad catalana.

"Leo es un jugador símbolo y leyenda de Barcelona. Pero bueno, en el fútbol siempre pasan miles de cosas. A Leo le han cambiado 20 mil jugadores y siempre se quedó ahí. Sé que tuvo la oportunidad de irse y se quedó", contó el 'Kun' en una entrevista con 'El Chiringuito de Jugones'.

Ahora bien, el delantero del Manchester City consideró que hoy ya son pocas las probabilidades que Messi abandone el Barcelona por una mejor oferta o destino como Newell's Old Boys, el club de la infancia del rosarino.

"Ya no pasa por si le dan más salario, pasa porque él quiere al club, se identifica con Barcelona y está cómodo ahí. Está feliz. Por más que pasen mil cosas en el club, él va a seguir ahí. Salvo que pase algo muy catastrófico, que las cosas estén muy mal, pero no creo que sea el caso", precisó Agüero.

Dejando de lado a su famoso amigo, el 'Kun' habló sobre lo que vive y lo que se le viene en Mánchester cuando el fútbol vuelva una vez superada la pandemia del coronavirus.

"La mayoría de los jugadores están con miedo, sobre todo por las familias. Me da miedo, pero estoy con mi novia acá y no voy a estar en contacto con gente. El contagio es raro encima porque hay gente que lo tiene, no tiene síntomas y te contagia. Por ahí yo estoy en casa, tengo la enfermedad y no me doy cuenta porque no siento nada", afirmó el futbolista de 31 años.

"Me imagino que vamos a estar tensos, vamos a decir 'che, cuidado', si pasa algo raro. Al mínimo que uno se sienta mal vamos a estar: 'Uy, ¿qué pasó acá?'. Ojalá se encuentre la vacuna o algo para que ya pase todo esto", puntualizó Agüero sobre la futura vuelta de la Premier League.