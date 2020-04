Roberto Merino y su divertida anécdota con el doctor del Barcelona al preguntarle sobre Lionel Messi

Roberto Merino hoy se encuentra en Italia, pero su vasto recorrido en diferentes clubes le permiten tener anécdotas coloridas. Una de éstas la reveló recientemente y tiene que ver con el doctor principal del Barcelona en el 2005, cuando le preguntó sobre un joven quien, por aquel entonces, todavía era una promesa. Sí, Lionel Messi.



En diálogo con Movistar Deportes, Merino rememoró la vez que fue a visitar al equipo de Barcelona gracias a su contacto con el representante de Samuel Eto'o, durante el duelo que los 'blaugranas' disputaron en Grecia frente al Panathinaikos por la Champions League en el 2005.

Al término del partido -quedó igualado sin goles-, Merino visitó la concentración del Barcelona y se quedó conversando con Ricard Pruna, actual doctor del Barcelona.



"Estábamos en el living conversando y viene el doctor Ricard Pruna. Yo lo tuve en los juveniles, hablamos de Grecia, la cultura, de aquí y allá. Ahí le digo, doctor, ¿el chibolo que está ahí, qué opinión me da de él? Él me mira como si hubiese subestimado y me dijo "va a ser mejor que el morocho (Ronaldinho)", recordó inicialmente.



"Yo le dije, 'imposible'. ¿Mejor que Ronaldinho? ¿Quién era el chibolo de 18? Era Lionel Messi. Me dijo que iba a ser el mejor de la historia. Y era Messi. No se equivocó el doctor", agregó el volante peruano.

Merino, actual jugador del AS Sora Calcio de la Eccellenza de Italia, precisó que, tras aquella conversación, lo invitaron a cenar con el plantel del Barcelona, pero desistió."Estar ahí con Ronaldinho, con Eto'o, me daba roche", dijo entre risas.

El tiempo que Merino estuvo en el Barcelona

Roberto Merino estuvo en las menores del Barcelona y llegó a estar en el Barcelona B de 1995 al 2000.