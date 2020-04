Arthur se planta: "La única opción que me interesa es el Barcelona".

Días atrás, Arthur Melo aseguró tras el supuesto interés del Internazionale que su intención era quedarse en el Barcelona. Sin embargo, tras ser asociado nuevamente a un club de la Serie A, en este caso la Juventus, el brasileño salió una vez más para expresar su postura.

"Siempre hay especulaciones, pero sinceramente mi idea es muy clara, la única opción que me interesa es seguir en Barcelona, estoy muy seguro y tranquilo. Me encuentro muy bien aquí y además agradezco al club y al cuerpo técnico su confianza. Ese es otro motivo más para tener totalmente claro que mi único deseo es continuar", declaró el "garoto" para 'La Gazzetta dello Sport'.

El ex Gremio prioriza su estadía en el conjunto azulgrana por sobre todos los demás equipos disponibles. "El Barza es donde siempre he querido estar y quiero ser azulgrana mucho tiempo, por encima de cualquier otra cuestión. Cada día me siento más cómodo y bien aquí, en el equipo, en el club y en la ciudad. También me encanta tanto la gente como la cultura de aquí y siento mucho apoyo de la afición".

Así mismo, consideró un elogio hacia su trabajo el intento de otros clubes del "viejo continente" en contar con sus servicios. "El supuesto interés de grandes clubes siempre es un halago para cualquiera y una señal positiva, pero mi mente solo está en jugar aquí muchos años".

Además, el volante brasileño señaló que su objetivo más cercano es retornar a las canchas con los "culés". "Estoy concentrado al 100% en trabajar y que volvamos a jugar cuando sea posible porque tengo muchas ganas de seguir creciendo aquí y luchar por más títulos de azulgrana".

Cabe recordar que Arthur Melo firmó con el Barcelona en julio del 2018, después de conseguir la Copa Libertadores 2017 con el cuadro de Porto Alegre. El integrante de la "canarinha" tiene contrato con los catalanes hasta el 30 de junio del 2024.