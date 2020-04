Ronaldinho: "Lo primero cuando salga será darle un beso a mi madre".

Tras encontrarse en arresto domiciliario en Paraguay por ingresar al país con un pasaporte falso, Ronaldinho reveló algunos detalles sobre cómo fue el complicado momento que vivió en prisión.

"Fue un golpe duro, nunca imaginé que pasaría por una situación así. Toda la vida he buscado llegar al más alto nivel profesional y llevar alegría a la gente con mi fútbol. Todas las personas con las que tuve la oportunidad de compartir en la agrupación me han recibido con amabilidad", declaró el ex Barcelona para 'ABC color'.

El "garoto", quien se encuentra en un hotel en tierras guaraníes pasando arresto domiciliario, expresó su desconcierto tras enterarse de las irregularidades en su documentación.

"Nos quedamos totalmente sorprendidos al saber que los documentos no eran legales. Desde ese entonces, nuestra intención ha sido colaborar con la Justicia para aclarar el hecho como lo venimos haciendo desde el principio. Desde ese momento hasta hoy, hemos explicado todo y facilitado todo lo que la Justicia nos solicitó".

Así mismo, el ex futbolista brasileño confía en salir de este aprieto, sobretodo con el apoyo que brindó a las autoridades. "Esperamos que puedan utilizar y confirmar todo lo que aportamos en cuanto a nuestra posición en el caso y que podamos salir de esta situación a la mayor brevedad posible".

Además, Ronaldinho reveló cuál será su próximo paso cuando logre salir del confinamiento. "Lo primero será dar un beso grande a mi madre, que vive estos días difíciles desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en su casa; después, será absorber el impacto que esta situación ha generado y seguir adelante con fe y fuerza".