Marcelo Ruiz Marquez, futbolista peruano que jugaba para club de Andorra, falleció este jueves

Peruanos en el extranjero. El juvenil Marcelo Ruiz Marquez tenía una carrera promisoria en el Inter D’Escaldes de Andorra, equipo en el que militaba en sus categorías inferiores. Sin embargo, hoy su sueño se vio truncado de una forma trágica.



Ruiz, de 16 años, se vio afectado por un incendio registrado en una vivienda contigua a la de él. En ese sentido, su madre Jessica Marquez Canales y él terminaron con los pulmones dañados severamente a raíz de la alta concentración de humo que inhalaron.



Ambos fueron auxiliados de forma tardía y, tras ello, derivados a la Unidad de Cuidados Intensivos, aunque sus condiciones eran graves. Así, tanto la joven promesa como su madre fueron declarados por los médicos con muerte cerebral.



Los médicos decidieron el martes desconectar la respiración asistida a ambos, siendo la madre quien sobrevivió apenas unas horas antes de fallecer. El joven Ruiz soportó un par de días más sin la asistencia, pero hoy se certificó su muerte.

Avui ens dol comunicar la defunció de Marcelo Ruiz, jugador del nostre Cadet.



Expressem el nostre gran condol més sincer per la pèrdua del nostre jugador que ha lluitat per la seva vida amb gran esforç i coratge.



Descansa en pau, Marcelo. Amb tu i per sempre, #seremmés💙🖤 pic.twitter.com/PcRRZU4XNC