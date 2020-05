River Plate no presionó para que Juanfer Quintero desalojara de su casa a Sebastián Villa

Sebastián Villa esta vez no hizo noticia por su buen rendimiento con la camiseta de Boca Juniors. El colombiano ha sido acusado de agredir físicamente a su novia, Daniela Cortés.

Recordemos que el jugador 'xeneize' se refugió en la casa de su compatriota Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate, que está en el mismo barrio y muy cercana a su propiedad.

Sin embargo, una orden de alejamiento ordenó que Villa debe abandonar el domicilio de su compañero en la Selección colombiana. Hoy está está hospedado en un departamento en Puerto Madero.

Además, se dijo que la directiva del cuadro de la 'banda' había presionado a Juanfer, sin embargo, el propio presidente de dicha institución, Rodolfo D'Onofrio, ha descartado cualquier intervención.

"El club no le ha hecho ninguna sugerencia a Juanfer Quintero. Cada persona se maneja de manera individual. No tengo nada para decir de la decisión individual que tenga cada uno", dijo el máximo dirigente de River.

"Nosotros no le dijimos nada a Juan Fernando Quintero. La decisión la tomo él. No he hablado con él", reiteró D'Onofrio.

EL DATO

Boca Juniors podría rescindirle el contrato a Villa si se confirma su culpabilidad por violencia de género en un proceso judicial.