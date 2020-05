Jonathan Dos Santos aceptaría nacionalizarse para jugar por la selección peruana

Jonathan Dos Santos ha demostrado ser una gran refuerzo en Universitario de Deportes. Tanto a sorprendido en el fútbol peruano que la alternativa de nacionalizarse, comenzó a ser una opción para el delantero uruguayo.

Desde su país natal, el atacante de Universitario de Deportes, ve con buenos ojos ser peruano para ser alternativa en la selección peruana. “Oficialmente, todavía no me han dicho nada. Sé que lo dice la prensa y que la gente también quiere que me nacionalice", fue lo primero que dice.

Luego agregó; "Es algo que me sorprendió bastante porque llevo muy poco tiempo en Universitario, pero es un club muy grande, el más grande de Perú y tiene muchos hinchas. Creo que le caí muy bien a la gente, y no sólo a los hinchas de la U. Y por eso piden que juegue en la selección", sostuvo en Ovación de Uruguay.

Luego, Dos Santos indica. “En este momento lo haría sí. Obvio que lo que más me gustaría sería jugar para mi selección, pero tengo claro que es muy difícil con la cantidad de buenos delanteros que tenemos. Soy consciente también que llegar a la selección lleva un proceso. Que el maestro Tabárez maneja un proceso y es respetable", añadió.

Dos Santos fue claro que agrega que si aceptaría un llamado de Ricardo Gareca si se nacionaliza. "Por eso pienso que si me quieren nacionalizar para que juegue en la selección peruana, lo haría. Si no puede ser en la selección de mi país, que sea en la de Perú”, explicó.

Respecto a su momento en Universitario, manifiesta. “Voy a crecer mucho en la U, la presión es muy grande, porque es un club que tiene nueve millones de hinchas. Es una presión muy grande, pero muy linda al mismo tiempo. Jugar en un grande con tanta gente respaldando es una gran motivación".

Finalmente, sostiene que “Gracias a Dios la camiseta no me quedó grande, he intentado retribuir en la cancha el gran respaldo que me ha dado la gente de Universitario de Deportes”.

¿Qué edad tiene Jonathan Dos Santos?

Jonathan Dos Santos acaba de cumplir 28 años este 18 de abril. Nació en Salto de Uruguay.

¿En qué equipos jugó Jonathan Dos Santos?

Jonathan Dos Santos arrancó su carrera en Cerro Largo el 2015. Luego pasó a Danubio. El 2017 pasó al Atlético San Luis de México. Posteriormente regresó a Uruguay.

Jonathan Dos Santos y su precio en el mercado

Jonathan Dos Santos tiene un valor en el mercado de 300 mil euro según Transfermarkt. El coronavirus hizo que baje su precio. En febrero costaba 350 mil.