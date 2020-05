"Yo no quería ir a Manchester es lo peor, todo horrible", contó la esposa de Ángel Di María

Ángel Di María había sido uno de los futbolistas más destacados del Real Madrid durante la temporada 2013-2014, en la que el cuadro blanco ganó la Copa del Rey y la Champions League. Pese a ello, el club blanco decidió su venta.

Eran varios los equipos que pretendían al 'Fideo' y el Manchester United sería el que más plata pusiese sobre la mesa. Sin embargo, el crack argentino no tenía el apoyo de su esposa para emigrar a la Premier League.

La propia Jorgelina Cardoso aseguró que tenía muy malas referencias sobre la ciudad de Manchester y de Inglaterra en general, gracias a su amistad con Giannina Maradona y Sergio Agüero.

"Yo no quería ir. Soy amiga de Gianinna Maradona, estaba en pareja con el 'Kun' Agüero, y nos fuimos a visitarlos a Manchester. Cuando nos volvimos, le dije a Ángel: 'Que te compren de cualquier país menos de Inglaterra, es una mierda'. Era horrible, no me gustaba nada. La gente toda blanquita, prolija. van caminando y no sabes si te van a matar, pintadas las minas; estupendas, las minas todas de porcelana", dijo Cardoso, quien es la compañera de vida del 'Flaco' desde hace más de 10 años.

Además, Cardoso cuenta que fue difícil dejar el Real Madrid por la trascendencia mundial del 'merengue' a nivel deportivo y el ambiente en la capital española.

"Horrible. Manchester es lo peor, es todo horrible. Le metimos toda la onda. Peleamos mucho con Ángel. Nosotros vivíamos en Madrid, Ángel jugaba en el mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid; el clima es perfecto, la comida, perfecta, y de repente salió esta propuesta de Manchester", agregó.

Eso sí, Jorgelina no señaló a su pareja como culpable de mudarse a la ciudad industrial británica, pero sí le expresaba, sutilmente, su descontento al jugador surgido en las inferiores de Rosario Central y que hoy milita en el PSG.

"Yo no le decía 'por tu culpa estamos acá. Le decía: 'Amor, me quiero matar, a las dos de la tarde es de noche", contó.

Finalmente, la 'gaucha' se refirió a la acusaciones de "pesetero" que recibió Di María por parte de hinchas 'madridistas'.

"Yo le avisé que ni en pedo, que se iba a ir solo. 'Sí, sí. Nos vamos', me responde. Había mucha plata, incluso después los españoles salieron a decirnos peseteros. ¡Y sí lo fuimos! Si trabajas en una empresa y viene la competencia a decirte que el paga el doble, ¡te vas corriendo!",

EL DATO

En 2014, Manchester United compró el pase de Ángel Di María tras desembolsar casi 81 millones de dólares (75 millones de euros).