Bundesliga: Clubes tienen nueva preocupación tras reinicio del torneo

Los amantes de la Bundesliga celebran de alegría tras confirmarse su retorno para el 16 de mayo con los partidos de Dortmund vs Schalke, Hoffenheim vs Hertha, Leipzig vs Friburgo, Augsburgo vs Wolfsburgo, Fortuna Dusseldorf vs Paderborn y Frankfurt vs Borussia M‘Gladbach.

La consigna de los directivos del torneo teutón es culminar la temporada el 30 de junio, y razones no les faltan, ya que varios equipos de la competición podrían sufrir bajas fuertes a mediados del 2020.

Con la postergación del mercado de pases, algunos clubes han paralizado su búsqueda de refuerzos, y con la fecha confirmada de la Champions League, el Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Leipzig tendrán que dejar ir a algunos jugadores.

El conjunto "bávaro" tendría la estrategia de prestar a sus futbolistas para solventar un porcentaje de sus gastos de cara al resto del año, como sería el caso de Jerome Boateng, Corentin Tolisso y Javi Martínez.

Por el lado del Borussia Dortmund, el campeón de Brasil 2014, Mario Gotze, culmina su contrato el 30 de junio, mientras que el Leipzig no asegura la permanencia de Jean-Kévin Augustin o Emil Forsberg.

El Bayern se ubica como líder de la Bundesliga con 55 puntos, seguido por las “abejas” con 51 puntos. Cabe recordar que la Liga Alemana de Fútbol realizó más de 1700 pruebas a los 36 clubes de la Bundesliga y la 2. Bundesliga, de los cuales 10 salieron positivos de covid-19.