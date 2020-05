Barcelona fijó un bajo precio a Ousmane Dembélé para clubes que quieren comprar su pase

Desde su abrupta salida de Borussia Dortmund hasta el día de hoy en Barcelona, Ousmane Dembélé no ha tenido el espacio suficiente ni mucho menos se ha consolidado en la entidad azulgrana por distintos motivos, pues se lo pasó de lesión en lesión. Su transferencia rondó los 120 millones de euros.

Tres temporadas después, Barcelona fijó el precio de Ousmane Dembélé y, claramente en tiempo donde el coronavirus ha devaluado el valor de todos los futbolistas, el del francés no es la excepción, quien ahora su pase alcanza solo los 60 millones de euros, es decir, la mitad de lo que Barcelona pagó por él.

Incluso, al no tener espacio en el Barcelona, pues planea el fichaje de Neymar y Lautaro Martínez, la cúpula blaugrana plantea venderlo en el mercado de fichajes que está por abrirse. Y, pagar 60 millones de euros, es sin duda un precio accesible para cualquier club de Europa,

Ofertas y clubes que pretenden a Dembélé, sin duda no faltan, quien desde la misma Bundesliga y la Premier League están dispuestos a ficharlo. Es más, Arsenal de Inglaterra es uno de los clubes más interesados en contar con el delantero francés.

Por ahora el mercado de transferencias en todo el mundo deberá esperar más de lo debido, todo esto porque la ligas aún no terminan y varios clubes pelean cosas importantes, por lo que negociar ahora no es su principal objetivo para no desconcentrar al plantel. Pero, la buena noticia es que varios torneos ya tienen una fecha establecido para reiniciar el fútbol y terminar de jugar las jornadas que faltan.